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آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:57:58م
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  رياضة
أندرلخت بطل بلجيكا يستغني عن خدمات مدربه السويسري رينيه فايلر
[18/سبتمبر/2017]
بروكسل – سبأ :
إستغنى فريق أندرلخت بطل بلجيكا عن خدمات مدربه السويسري رينيه فايلر اليوم الاثنين بعد بداية سيئة للموسم الجديد.

وأعلن النادي إقالة فايلر بعد يومين من احتجاج مشجعين للمطالبة بإبعاده عقب التعادل 2-2 مع كورتريك المتعثر يوم السبت.

وفاز أندرلخت بمباراتين فقط من أول سبع مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم وخسر 3-صفر الأسبوع الماضي في مستهل حملته بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه بايرن ميونيخ.

وقال النادي في بيان "فاز رينيه فايلر باللقب 34 في تاريخ النادي وبلغ دور الثمانية في الدوري الأوروبي وقاد أندرلخت للتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال وأشرف على تطوير مهارات واعدة مثل يوري تيلمانس ولياندر دندونكر".

واضاف البيان "يتوجه النادي بالشكر إلى رينيه فايلر على عمله وانجازاته واحترافيته" .. مشيراً الى أن مساعديه الثلاثة سيتولون مؤقتاً الإشراف على الفريق.

سبأ
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