محافظ الحديدة يناقش مع مدير الاوتشا في اليمن الاحتياجات الصحية والغذائية بالمحافظة
[18/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقش محافظ الحديدة حسن احمد الهيج اليوم مع مدير مكتب اوتشا باليمن سمير الهواري، الاحتياجات الصحية والغذائية الأساسية بالمحافظة.
وتطرق اللقاء بحضور وكيل المحافظة عبد الرحمن الجماعي ومدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن جار الله إلى الجوانب المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والوضع الصحي وأوضاع النازحين جراء الحرب في كل من حرض وميدي والخوخة وجبل رأس .
وناقش اللقاء برنامج زيارة مدير مكتب الاوتشا لعدد من المرافق الخدمية منها ميناء الحديدة التي تقدم خدمات إنسانية لجميع المواطنين.
وفي اللقاء أشاد المحافظ الهيج بجهود المنظمة في تقديم الخدمات الإنسانية للمحافظة.. مؤكداً تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح مهامها الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر اللقاء رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي ومدير مكتب الأوتشا بالمحافظه مصطفى مشبب.
سبأ