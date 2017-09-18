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المدارس تغلق أبوابها بمنطقة جوادلوب الفرنسية تأهب للإعصار ماريا
[18/سبتمبر/2017]
باريس ـ سبأ:
أمرت السلطات المحلية في منطقة جوادلوب الفرنسية كافة المدارس التي بها بإغلاق أبوابها اليوم الاثنين مع تأهب المنطقة لاستقبال ثالث إعصار في أقل من أسبوعين.

ووفقا للأرصاد الجوية الفرنسية، من المتوقع أن ترتفع قوة الإعصار"ماريا" من الفئة الأولى إلى الثالثة، وسيمر على مسافة قريبة جدا من المنطقة ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وذكرت السلطات المحلية في جوادلوب أن حالة تأهب قصوى ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل وسيتم إغلاق كافة أماكن العمل حتى إشعار آخر.

وتم توجيه السكان إلى التأكد من توافر إمدادات تكفيهم لعدة أيام وأن منازلهم وأماكن الإيواء الخاصة بهم آمنة.

كما تم توجيه من يعيشون بالقرب من السواحل والممرات المائية و المنحدرات إلى الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا، حيث تم إعداد أماكن للإيواء.

سبأ
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