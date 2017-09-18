محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش صنعاء - سبأ:

أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية وهيئتها الإدارية والمكاتب التنفيذية بشدة المجزرة الجديدة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقة حريب القراميش بمحافظة مأرب وراح ضحيتها 12 شهيدا.



وأكدت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استمرار تحالف العدوان بارتكاب هذه المجازر البشعة والتي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني وحصاره الجائر لأكثر من 25 مليون مواطن منذ أكثر من عامين ونصف يؤكد مدى حقد وإفلاس وتخبط تحالف العدوان الإجرامي في استهدافه للمواطنين والمساكن الآهلة بالسكان.



وجدد البيان الاستمرار في التحرك الجاد لكشف جرائم العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بحق الشعب اليمني باعتباره جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب ومن لعنة التاريخ والإنسانية وسيتم ملاحقة المسئولين عنها في المحاكم المحلية والدولية.



ودعت قيادات أمانة العاصمة، المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والخروج عن حالة الصمت المخزي والمعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم والتدخل العاجل لإيقاف العدوان.



وطالبت السلطة المحلية للعاصمة صنعاء كافة أبناء الشعب اليمني إلى استمرار الصمود والثبات في مواجهة تحالف العدوان والعمل على فضح جرائمه ومجازره أمام العالم أجمع في ظل تواطؤ معيب للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ