محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان المناضل القاضي صلاح الأعجم في موكب جنائزي مهيب صنعاء - سبأ:

شُيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان المناضل القاضي صلاح حسين الأعجم عضو مجلس الشورى الذي وافاه الأجل الخميس الماضي أثناء تلقيه العلاج خارج اليمن عن عمر ناهزالـ80 عاماٌ قضى معظمه في خدمة الوطن.



وخلال التشييع الذي حضره عدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب وأعضاء من مجالس النواب والشورى والوزراء وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأقارب الفقيد والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين..أشاد المشيعون بمناقب فقيد الوطن القاضي صلاح الأعجم وعطائه البارز خلال تحمله المسئوليات الوطنية من خلال المواقع القيادية التي شغلها.



ونوهوا بالروح الوطنية التي كان الفقيد مثالا لها ومواقفه وإسهاماته في مختلف المواقع التي شغلها خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء في مجال العمل البرلماني والتعاوني والشوروي منذ سبعينيات القرن الماضي، وكذا مشاركته في عدد من اللجان والفعاليات الوطنية.



وقد ووري جثمان الفقيد بمقبرة الشيخ عبدالله الأحمر بعد الصلاة عليه بجامع الصالح في أمانة العاصمة.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ