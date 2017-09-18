رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رونالدو يعود لريال مدريد للضغط على برشلونة المتصدر مدريد ـ سبأ:

سيعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى المباريات أمام ريال بيتيس يوم الاربعاء القادم بعد قضاء عقوبة إيقاف خمس مباريات في وقت يسعى فيه حامل اللقب لمواصلة الضغط على غريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.



وطرد رونالدو خلال الانتصار في كأس السوبر الاسبانية على برشلونة في 13 اغسطس وعوقب بالايقاف خمس مباريات بعد ان دفع الحكم ولم يشارك في اي مباراة بالدوري حتى الان هذا الموسم.



وهز النجم البرتغالي الشباك مرتين في ظهوره الوحيد منذ هذه الواقعة خلال انتصار سهل 3-صفر على أبويل نيقوسيا في دوري الابطال يوم الاربعاء الماضي.



وسجل الشاب بورخا مايورال وجاريث بيل لريال مدريد أمس الاحد في انتصار 3-1 على ريال سوسيداد لكن مثل رونالدو يتوقع عودة مارسيلو وتوني كروس بعد انتهاء الايقاف والتعافي من الاصابة على الترتيب.



ورغم الأداء القوي أمام ريال سوسيداد الذي لم يتجرع الهزيمة قبل مباراة الامس فان عودة رونالدو ستكون مهمة جدا لريال مدريد حيث يسعى للاستفادة من جدول مباريات سهل خلال الشهرين المقبلين لابعاد غريمه برشلونة عن القمة.



ويتصدر العملاق القطالوني الذي سيواجه ايبار يوم الثلاثاء الترتيب متفوقا بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الرابع.



وتعرض برشلونة للطمة قوية باصابة عثمان ديمبلي خلال انتصار 2-1 على مضيفه خيتافي يوم السبت وسيغيب الجناح الفرنسي لفترة قد تصل إلى أربعة أشهر بسبب تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.



وستدشن مواجهة ريال مدريد على أرضه أمام بيتيس بداية لسلسلة من المباريات السهلة على الورق التي تنتظر بطل اوروبا والتي تشمل مواجهات على ارضه أمام اسبانيول وايبار ولاس بالماس.



وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد انتصار فريقه “لو واصلنا اللعب بهذه الطريقة يمكننا النيل من المنافسين.



وتابع ”عدنا الى الطريق الصحيح لكن يتعين ان نواصل العمل لان لدينا مباراة اخرى يوم الاربعاء“.



ولم يهزم بيتيس الذي يتوسط الترتيب ريال مدريد في الدوري على ملعب برنابيو في 19 عاما.



واذا اراد الفوز على ريال مدريد يوم الاربعاء فانه سيحتاج الى الجناح المخضرم خواكين (36 عاما) واندريس جواردادو (30 عاما) المنتقل حديثا لمواصلة عروضه الجيدة.



وقال كيكي ستيين مدرب بيتيس عن ثنائي خط الوسط ”جواردادو لاعب كرة قدم يصعب وصفه. انه لاعب استثنائي. يملك قدرات هائلة ومثل خواكين علامة من علامات الفريق“.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ