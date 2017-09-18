محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البيضاء مناقشة الترتيبات للاحتفاء بأعياد الثورة بمحافظة البيضاء البيضاء - سبأ:

ناقش اللقاء الموسع المنعقد بمدينة رداع محافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري اليوم الترتيب للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية .



واستعرض اللقاء الذي ضم القيادات التنفيذية والمحلية والأمنية والمشائخ والوجهاء بمديريات رداع ترتيبات الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر وتقديم قوافل العطاء لرفد جبهات الصمود .



وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام مديرية رداع احمد العكام اكد محافظ البيضاء علي المنصوري ان الاحتفال بأعياد الثورة يثبت الرفض القاطع للوصاية والعدوان الذي استهدف اليمن ارضا وإنسانا .



وأكد أن الشرفاء في البلد يدركوا حجم المؤامرات التي يمر بها الوطن منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي ومحاولة النيل من وحدته الوطنية.



وثمن محافظ البيضاء التضحيات والملاحم البطولية التي يقدمها ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، داعيا الى اهمية الحشد ورفد الجبهات بالقوافل والمال والرجال .



وأشار إلى ان محافظة البيضاء تعتزم تسيير قافلة غذائية متكاملة بالإضافة الى قافلة طبية وعلاجية وذلك دعماا لجبهات البطولة والتضحية ودعم الجهود الوطنية حتى يتحقق النصر للشعب والوطن في مواجهة قوى العدوان ودحر مشاريع الغزو والاحتلال .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ