محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي عمران يناقش التحضيرات للمشاركة بأعياد الثورة عمران - سبأ:

ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان التحضيرات للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر.



وأكد الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة عبد الرحمن الغولي ومدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل على أهمية المشاركة في هذه الفعاليات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وتطرق الاجتماع الى الخطط المعدة للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية في مركز المحافظة ومختلف المديريات .



وفي الاجتماع أشار محافظ عمران إلى حرص قيادة المحافظة الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية لما تمثله من أهمية في نقل رسالة لتحالف العدوان بتلاحم الشعب اليمني واصطفافه لمواجهة قوى العدوان.



إلى ذلك استعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب ا لتربية احمد الشهاري حول برنامج التعليم بالمشاركة المجتمعية لضمان استمرار التعليم أثناء الطوارئ .



وأشار الشهاري الى أهمية البرنامج الذي جاء يلبي طموحات التربويين في الظروف التي فرضها العدوان والحصار الاقتصادي وتوقف الرواتب وأثرة السلبي على سير العملية التعليمية واستمراريتها.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ