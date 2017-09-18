اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنخفاض سعر الذهب إلى نحو 1315 دولاراً للاوقية لندن – سبأ :

إنخفض سعر الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع صعود الدولار والأسهم في وقت تضرر فيه المعدن من احتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة .



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1315.36 دولار للأوقية (الأونصة) وخلال الجلسة سجل الذهب 1314.36 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 أغسطس .



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.5 في المائة إلى 1319 دولارا للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 في المائة إلى 17.51 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل مستوى منذ الأول من سبتمبر .



وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 967.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم أكثر من واحد في المائة بقليل إلى 933.40 دولار للأوقية.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ