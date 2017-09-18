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بدء دورة للعاملات الصحيات في مجال الصحة والدعم النفسي والاجتماعي بصعده
[18/سبتمبر/2017]
صعده - سبأ:
بدأت بمحافظة صعده اليوم دورة تدريبية في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في مرحلة الطوارئ للعاملات الصحيات من كافة مديريات المحافظة ينظمها مكتب الصحة والسكان وبتمويل من منظمة الصحة العالمية .

تهدف الدورة في خمسة أيام بمشاركة 26 عاملة صحية من جميع مناطق وعزل ومديريات المحافظة الى كيفية التعامل مع المرضى المصابين بالحالات النفسية نتيجة قصف العدوان على مختلف مناطق المحافظة وكيفية استخدام الاسعافات الاولية اثناء القصف للمصابين جراء الغارات ، بالاضافة الى اكساب المشاركات القدرة على تقديم الدعم النفسي للمصابين .

وخلال التدشين أكد وكيل محافظة صعدة محمد كعيبة أهمية اقامة مثل هذه الدورات التي تعنى بالإسعافات الاولية وتقديم المساعدة لحالات الطوارئ خاصة أثناء القصف وإسعاف الحالات الى مركز المحافظة وتقديم وسائل الدعم النفسي فيما بعد .. مشددا على ضرورة الاستفادة من أدبيات الدورة واكتساب المهارات في هذا المجال .

من جانبه أشار ضابط مشاريع الصحة النفسية بمكتب الصحة العالمية بصعدة الدكتور محمد

النجار الى ان المشاركات سيعملن على التعامل مع الحالات المصابة بالحالات النفسية اثناء القصف وبعده والقدرة على استخدام الاسعافات الاولية النفسية للمصابين .

سبأ
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