محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة بيطرية طارئة للثروة الحيوانية في ست مديريات بذمار ذمار - سبأ:

دشن وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري ووكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم المرحلة الأولى من الحملة البيطرية الطارئة لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز في ست مديريات بمحافظة ذمار .



وتستهدف الحملة التي ينفذها مكتب الزراعة والري بذمار بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة الحيوان بوزارة الزراعة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تطعيم 225 ألف رأس من الأغنام والماعز في مديريات ( ضوران-جبل الشرق- الحدأ - عتمة- وصاب العالي - وصاب السافل) ضد أمراض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز، وكذا المعالجة الوقائية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وعلاج المواشي ضد الأمراض المتفشية.



وفي التدشين الذي حضره مستشار عام المحافظة سميرة القانون اكد الوكيلان الحميري والجبين اهمية هذه الحملة لحماية الثروة الحيوانية من الكثير من الأمراض المتفشية التي تصيب المواشي وخصوصا الاغنام والماعز التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لأكثر من 75 بالمائة من الأسر الريفية، .



وثمنا الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للقطاع الزراعي بالمحافظة وتمويلها الحملة البيطرية الطارئة بما يسهم في تقليل خسائر المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة وتربية الحيوانات كمصدر دخل ريئسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار



وحث الوكيلان الحميري والجبين قيادات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية و جميع المزارعين في المديريات المستهدفة إلى التعاون مع فرق التحصين الميدانية وتسهيل عملها وتنقلها الى جميع القرى والعزل في مديرياتهم وإحضار المواشي لتحصينها ضد هذه الامراض الخطيرة .



فيما اوضح مدير مكتب الزراعة بذمار المهندس هلال الجشاري ان الحملة سيرافقها حملة توعية إرشادية لجميع المزارعين في كافة المناطق في المديريات المستهدفة.. مشيرا الى ان 66 طبيبا بيطريا موزعين على 15 فريقا و15 سيارة مرافقة، وفريق إشراف مركزي وأخر ميداني يشاركون في تنفيذ الحملة.



ولفت الجشاري الى ان المرحلة الثانية من الحملة ستستهدف مديريات جهران - ذمار - عنس - مغرب عنس - ميفعة عنس بما يضمن القضاء على أمراض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز بشكل نهائي في المحافظة .



بدورها جددت مندوبة الأمن الاقتصادي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن الدكتورة "يورسيلا" تأكيدها اعتزام الصليب الاحمر دعم وتمويل عدد من المشاريع الزراعية بالمحافظة بما يسهم في التخفيف من معاناة المزارعين ويلبي جزء من احتياجاتهم خلال المرحلة القادمة.



وأشارت الى ان محافظة ذمار تحتل أولوية كبيرة ضمن تدخلات اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاسيما فيما يتعلق بالطب البيطري، نظرا لوجود مناطق موبوءة تهدد الثروة الحيوانية في ذمار وعدد من المحافظات المجاورة بالكثير من الامراض والأوبئة .



حضر التدشين رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي بذمار عبدالوهاب علاية وعدد من قيادات القطاع الزراعي في المحافظة والمديريات .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ