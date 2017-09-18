محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة العسكرية والأمنية العليا تقر الخطة الأمنية لتأمين الفعاليات الوطنية صنعاء - سبأ:

استعرضت اللجنة العسكرية والأمنية العليا في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن جلال علي الرويشان عددا من القضايا الأمنية والعسكرية.



واستمعت اللجنة إلى إيجاز عن تطورات الأوضاع العسكرية في مسارح العمليات، مثمنةً جهود أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذين يسطرون أروع البطولات في ميادين العزة والشرف بمختلف الجبهات، ووجهت بمتابعة متطلبات الجبهات وسرعة توفيرها.



كما استعرضت النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية، وثمنت جهودها في متابعة وضبط الخلايا الإرهابية وتأمين أمانة العاصمة والمحافظات.



وأقرت اللجنة الخطة الأمنية المقدمة من وزارة الداخلية بخصوص تأمين الفعاليات الوطنية القادمة 21 سبتمبر و26 سبتمبر و14 أكتوبر.



وباركت اللجنة خطوات التهدئة السياسية والإعلامية بين المكونات الوطنية، وأقرت إزاء ذلك عددا من الإجراءات القانونية المتعلقة بمواجهة كل من يسعى لزعزعة الصف الوطني أو النيل من تماسك الجبهة الداخلية والتعامل الحازم وفقا للقانون والدستور.



كما أقرت اللجنة العسكرية والأمنية العليا عددا من الإجراءات حيال القضايا الأمنية والعسكرية.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ