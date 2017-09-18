عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة البريطانية تكشف هوية الشاب المعتقل على خلفية تفجير مترو أنفاق لندن لندن – سبأ :

كشفت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين عن هوية الشاب الذي القي القبض عليه السبت الماضي على خلفية حادث التفجير في مترو انفاق العاصمة لندن .



وذكرت الشرطة ان الشاب ويدعى يحيى فاروق ويبلغ من العمر (21 عاماً) كان يعيش في ستانويل بسري وقام ضباط الشرطة بفحص محل إقامته.



وكان قد تم تم اعتقال شاب آخر (18 عاماً) في ميناء دوفر صباح يوم السبت بعد وقوع انفجار في مترو في محطة مترو بارسونز جرين يوم الجمعة في ساعة الذروة ما اسفر عن اصابة 30 شخصاً.



وتم تنفيذ الانفجار بعبوة ناسفة بدائية الصنع بها عداد ولكنها لم تنفجر بشكل كامل.



واسفرت الهجمات السابقة التي وقعت في لندن هذا العام في جسر وستمنستر وجسر لندن وحديقة فنزبري وانفجار في ساحة أريانا جراندي الغنائية في مانشستر عن مقتل العشرات وإصابة ما يزيد على 150 آخرين .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ