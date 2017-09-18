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  اقتصاد
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5بالمائة في أغسطس الماضي
[18/سبتمبر/2017]
بروكسل ـ سبأ:
ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أربعة أشهر خلال أغسطس الماضي.

وافاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأن أسعار المستهلكين في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 1.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس و0.3في المائة على أساس شهري.

وبعد استبعاد المواد الغذائية والطاقة، وتتسم أسعارهما بالتقلب، سجل معدل التضخم 1.3 في المائة على أساس سنوي متفقا مع تقدير سابق ليوروستات صدر في نهاية أغسطس الماضي، ولكنه أعلى قليلا من توقعات السوق لقراءة 0.2 في المائة.

وقد ارتفعت أسعار الطاقة أربعة في المئة على أساس سنوي و0.7 في المائة على أساس شهري، وهي أعلى زيادة ضمن مكونات المؤشر.

سبأ
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