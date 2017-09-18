عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المحكمة الاتحادية العليا العراقية تأمر بتعليق إستفتاء إستقلال إقليم كردستان العراق بغداد – سبأ :

أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بتعليق الاستفتاء المرتقب بشأن استقلال إقليم كردستان العراق .. مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.



وقالت المحكمة في بيان لها اخن قرارها بشأن إجراء الاستفتاء بلا قيد أو شرط وبالتالي يجب تأجليه حتى يتم البت في مدى قانونية الاستفتاء.



ويأتي ذلك بعدما انتقدت الحكومة العراقية قرار الاستفتاء المقرر إجراؤه الاثنين المقبل في حين حذرت الولايات المتحدة من تأثيره على استقرار الدولة العراقية واعاقة جهود محاربة تنظيم (داعش) .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ