كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في الحثيرة وتبة الرمضة جيزان [18/سبتمبر/2017] جيزان - سبأ:

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف لمرتزقة الجيش السعودي بإتجاه الحثيرة وتبة الرمضة ووادي عبدالله بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية كسرت زحف لمرتزقة الجيش السعودي حاولوا التقدم بإتجاه الحثيرة وتبة الرمضة ووادي عبدالله، تكبد العدو خلالها خسائر في الأرواح والعتاد.



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إستعادة الأماكن التي كان العدو قد تقدم إليها في الحثيرة وتبة الرمضة ووادي عبدالله رغم الغطاء الجوي المكثف للطيران الحربي.

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