رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور اللواء صالح الوهبي [18/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم اللواء صالح الوهبي الذي يتعافى من وعكة صحية ألمت به مؤخرا.



واطمأن رئيس المجلس السياسي الأعلى على صحة اللواء الوهبي .. متمنيا له الشفاء العاجل وأن يمن الله عليه وعلى كل الأوفياء والرجال الصادقين مع الوطن بالعافية والسلامة.



من جانبه شكر اللواء الوهبي رئيس المجلس السياسي الأعلى على مشاعره .. سائلا المولى عز وجل أن يوفق ويعين رئيس المجلس في كل أعماله في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ اليمن وأن يتحقق للشعب اليمني النصر المؤزر.

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