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آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:16:58م
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  محلي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور الشيخ ذياب أحمد ذياب
[18/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم الشيخ ذياب أحمد ذياب، وأطمأن على صحته إثر ما لحق به من إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي له ولمواطنين آخرين في الطريق العام بحريب القراميش بمحافظة مأرب.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن تعازيه للشيخ ذياب في إستشهاد نجله وشقيقيه في القصف الإجرامي الغادر والجبان والذي يمثل منهج وسلوك تحالف العدوان ومشروعه في اليمن.

وثمن الدور البارز للشيخ ذياب وأمثاله من الأحرار النجباء من مشائخ وحكماء اليمن وهو ما أكده إستهداف العدوان لهم لأنهم مثلوا الأنموذج الصحيح والحقيقي للهوية اليمنية وعناوينها من أمثال الشيخ ذياب أحمد ذياب.

وتمنى الرئيس الصماد للشيخ ذياب أحمد ذياب وكافة الجرحى والمصابين الشفاء العاجل وأن يجبر الله مصابهم ويمتعهم بالنصر على المعتدين الآثمين في حق الشعب اليمني الحر المدافع عن أرضه ووطنه وحريته واستقلاله.

فيما عبر الشيخ ذياب أحمد ذياب عن الشكر والإمتنان لرئيس المجلس السياسي الأعلى على هذه الزيارة .. مؤكدا أن كل تضحية تهون في سبيل حرية واستقلال اليمن وصد العدوان والمعتدين.
سبأ
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