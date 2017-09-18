اختتام بطولة محافظة حجة لفئتي العمومي والناشئين لكرة الطاولة [18/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:

توج اللاعب هاني الرازحي ببطولة محافظة حجة لفئة العمومي لكرة الطاولة واللاعب عبدالله الغزي ببطولة المحافظة لفئة الناشئين لكرة الطاولة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام فرع الإتحاد العام لكرة الطاولة بالمحافظة بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة وبدعم من الإتحاد العام لكرة الطاولة واختتمت اليوم.



وفي حفل الإختتام الذي حضره وكيل المحافظة عادل شلي ورئيس فرع الإتحاد زيد الغالبي ومدير عام ديوان المحافظة عبدالله نصار، أوضح رئيس الإتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن أنشطة وفعاليات الإتحاد العام وفرعه في محافظة حجة والتي تزامن تنظيمها مع إحتفالات شعبنا بأعياد الثورة 21 سبتمبر و 26 سبتمبر.



وأضاف أن الإتحاد العام حريص على الإرتقاء بلعبة كرة الطاولة وإكتشاف المواهب الرياضية التي يمكن تنمية مهاراتها للنهوض بهذه اللعبة...مؤكدا أن الإتحاد العام لكرة الطاولة سيعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لفرع الإتحاد في المحافظة وبما يمكنه من الإستمرار في تنظيم العديد من البطولات الرياضية الخاصة بهذه اللعبة.



من جانبه اشار مدير عام مكتب الشباب والرياضة ناشر الدخينة إلى ما لحق بالقطاع الرياضي من اضرار نتيجة ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم ..لافتا إن هناك العديد من الأنشطة الرياضية التي تم تنظيمها خلال السنتين الماضيتين رغم المحاولات البائسة للعدوان السافر بتجميد كل مظاهر الحياة لدى اليمنيين.



واستعرض الدخينة أهم الإحتياجات التي يفتقر إليها فرع إتحاد كرة الطاولة ... معربا عن أمله في أن يعمل الإتحاد العام لكرة الطاولة على توفيرها حسب امكاناته وبما يضمن الدفع بهذه اللعبة إلى آفاق واسعة.



وفي ختام الحفل الذي حضره أمين عام نادي النصر الرياضي كامل الحضرمي ومدير عام العلاقات بديوان المحافظة مراد شلي ومدير عام فرع جهاز محو الأمية بالمحافظة عبدالفتاح الحيلة ومنسق البطولة اللاعب بندر وعدر تم تكريم المشاركين في تنظيم وإنجاح البطولة.

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