ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:10:39م
دك تحصينات ومواقع العدوان السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع العدوان السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
رئيس مجلس القضاء يلتقى رئيس هيئة رفع المظالم
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بالجوف
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في إفشال محاولة تسلل لهم بشبوة
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة في الجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس مجلس القضاء يلتقى رئيس هيئة رفع المظالم
[18/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد يحيى المتوكل اليوم، رئيس هيئة رفع المظالم القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري.

وفي لقاء التوديع عبر القاضي المتوكل عن الشكر للدكتور الاغبري على جهوده خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في ظل الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان بمسؤولية وكفاءة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه كرئيس لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس القضاء انه سوف يبذل قصارة جهده للارتقاء بمستوى الأداء وإنجاز كافة المهام الموكلة إليه وتفعيل أجهزة القضاء بما يحقق العدالة، وإرساء مبدأ سيادة النظام والقانون.

وأشار القاضي المتوكل إلى أهمية استشعار منتسبي القضاء لمسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد بما من شأنه التغلب على كافة الصعوبات التي تتعرض سير العمل القضائي.

حضر اللقاء عضو مجلس القضاء رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي يحيى العنسي وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الشرعي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بالجوف
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في إفشال محاولة تسلل لهم بشبوة
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة في الجوف
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر زحفين لهم بتعز
بدء فحص مرضى العيون والمياه البيضاء في محافظة إب
افتتاح مركز الصحة الإنجابية التابع للجمعية اليمنية للصحة
طيران العدوان يدمر جسر بني الموش في حجة
دك تحصينات ومواقع العدوان السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية
شهداء وجرحى بنيران حرس الحدود وطيران العدوان خلال الساعات الماضية
إحباط زحف للمرتزقة على سلسلة جبال عليب في نجران

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر جسر بني الموش في حجة
[18/سبتمبر/2017]
شهداء وجرحى بنيران حرس الحدود وطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 17 غارة على صعدة
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية بني حشيش
[17/سبتمبر/2017]
وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by