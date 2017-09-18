رئيس مجلس القضاء يلتقى رئيس هيئة رفع المظالم [18/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد يحيى المتوكل اليوم، رئيس هيئة رفع المظالم القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري.



وفي لقاء التوديع عبر القاضي المتوكل عن الشكر للدكتور الاغبري على جهوده خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في ظل الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان بمسؤولية وكفاءة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه كرئيس لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.



وأكد رئيس مجلس القضاء انه سوف يبذل قصارة جهده للارتقاء بمستوى الأداء وإنجاز كافة المهام الموكلة إليه وتفعيل أجهزة القضاء بما يحقق العدالة، وإرساء مبدأ سيادة النظام والقانون.



وأشار القاضي المتوكل إلى أهمية استشعار منتسبي القضاء لمسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد بما من شأنه التغلب على كافة الصعوبات التي تتعرض سير العمل القضائي.



حضر اللقاء عضو مجلس القضاء رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي يحيى العنسي وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الشرعي.

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