محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة في الجوف الجوف - سبأ :



أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ أورغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الامريكي بمحافظة الجوف .



وأكد مصدرعسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات في استهداف القوة الصاروخية بصاروخ أورغان تجمعاتهم في المجمع الحكومي بمدينة الحزم , لافتا الى انه سمع دوي انفجارات وهروع لسيارات الإسعاف الى الموقع المستهدف .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت بصاروخي كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة الحراشف بمديرية المتون محققة إصابات

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ