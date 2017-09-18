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القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة في الجوف
[18/سبتمبر/2017]
الجوف - سبأ :

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ أورغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الامريكي بمحافظة الجوف .

وأكد مصدرعسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات في استهداف القوة الصاروخية بصاروخ أورغان تجمعاتهم في المجمع الحكومي بمدينة الحزم , لافتا الى انه سمع دوي انفجارات وهروع لسيارات الإسعاف الى الموقع المستهدف .

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت بصاروخي كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة الحراشف بمديرية المتون محققة إصابات

سبأ
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