محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر زحفين لهم بتعز تعز - سبأ :



لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في زحفين لهم بمديريتي المعافر والصلو بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة درخاف بمديرية المعافر، ما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحفا آخر للمرتزقة بإتجاه شبكة الصيار والتبة السوداء بمديرية الصلو، نتج عنه خسائر بشرية في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعا لمرتزقة العدوان شمال غرب معسكر خالد بمديرية موزع، وكبدتهم خسائر .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ