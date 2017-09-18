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بدء فحص مرضى العيون والمياه البيضاء في محافظة إب
[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

 بدأ الفريق الطبي والتطوعي التابع لجمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن والبرنامج الوطني لمكافحة العمى اليوم استقبال وفحص مرضى العيون والمياه البيضاء بمدينة إب ضمن مخيم النور الطبي المجاني الـ 15 .

وأوضحت المنسقة لدى مكتب العون المباشر شذى أبو طالب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي تنظمه جمعية العون المباشر في مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب بتمويل متابعي مدونة ( Q8Ping ) الإلكترونية يهدف إلى إجراء أكثر من مائتي عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات .

وأشارت إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً من البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة العامة والسكان سيجري الفحوصات والمعاينة لأكثر من ألفين و 500 حالة مرضية في المخيم الذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بالتنسيق مع السلطة المحلية و مكتبي الصحة العامة و التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة إب.

وذكرت أن الثلاثة الأيام الأولى من المخيم ستخصص للفحص والمعاينة وتجهيز المرضى للعمليات الجراحية ، مبينة أنه سيقام مخيم آخر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري في مديرية القفر بالمحافظة .

من جانبها دعت مدير مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي مرضى العيون والمياه البيضاء في المحافظة والمحافظات المجاورة لها إلى الاستفادة من المخيمين من خلال الفحص والمعاينة وإجراء العمليات الجراحية بصورة مجانية .

ولفتت إلى أن سلسلة مخيمات النور المجانية إحدى تدخلات العون المباشر ، بالشراكة مع الجهات المختصة ، للمساهمة في إنجاز استراتيجية الحكومة اليمنية للحد من العمى الذي تعتبر المياه البيضاء أحد أسبابه .

وأوضحت العسعوسي أن الهدف من هذه المخيمات إيصـال الخدمات الطبية في مجال العيون إلى المحتاجين وخصوصاً في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها المستشفيات والمراكز المتخصصة في هذا المجال وإعادة النور إلى حياتهم بعملية جراحية بسيطة في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز 15 دقيقة .

وأشارت إلى أن هذه المخيمات تسهم أيضاً في تحسين واستقرار الوضع المعيشي للأسر اليمنية إذ يتم خلالها معالجة وإعادة البصر لأشخاص أصيبوا بالعمى وفقدوا أعمالهم.

سبأ
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