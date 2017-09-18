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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا و يعيق حركة المواطنين الفلسطينيين بالأغوار الشمالية
[18/سبتمبر/2017]
رام الله – سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 16 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش واسعة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين واعتقلتهم .

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حركة المواطنين الفلسطينيين من محافظة طوباس إلى الأغوار الشمالية، بعد أن أغلقت حاجز الحمرا الاحتلالي العسكري الواصل بين عدة مدن من الضفة الغربية بمنطقة الأغوار الشمالية .

وقال مسؤول ملف الانتهاكات الاسرائيلية في الاغوار عارف دراغمة في بيان له إن قوات الاحتلال تعيق بشكل شبه يومي تنقل المواطنين عبر الحاجز المذكور، وتحديدا في ساعات الصباح، التي يتوجه فيها الموظفون والمرضى والأطفال، إلى أعمالهم، بإغلاقه لمدة طويلة، موضحا ان الهدف هو ارغامهم على الهجرة من هذه المناطق للاستيلاء عليها لاغراض احتلالية واستيطانية عنصرية .

سبأ
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