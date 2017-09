Tentative échouée de mercenaires d'infiltration vers la série de monts d'Alib. [18/سبتمبر/2017]

NAJRAN, 18 Sept. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative d'infiltration de mercenaire de l'agression vers la seir d'Alib à Najran.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression et les apaches ont lancé 20 raids contre la série de monts d'Alib pour soutenir l'agression.



AM



SABA