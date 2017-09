Taiz: Ciblage de rassemblements de mercenaires de l'agression [18/سبتمبر/2017]

TAIZ, 18 Sep. (SABA)-L'artillerie del 'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne dans la zone d'Al-Jahmaliah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont bombardé utilisant de l'artillerie de rassemblements de mercenaires dans la Zone d'Al-Jahmaliah, faisant de pertes parmi leurs rangs.

La source a affirmé le meurtre de deux mercenaires par les balles de l'armee et des forces populaires.



La source a indiqué que l'armée et les forces populaires ont fait échouer une tentative de mercenaires d'infiltration dans le sommet d'Al-Salihin et l'un de mercenaires a été tuees et deux d'autres blessés.



AM



SABA