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آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:45:32م
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افتتاح مركز الصحة الإنجابية التابع للجمعية اليمنية للصحة
[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 افتتحت الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية اليوم مركز الصحة الإنجابية التابع لها بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة.

وفي الافتتاح أشارت وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبد الغني، إلى أهمية افتتاح المركز من أجل تقديم الرعاية الطبية للمرأة والطفل.. مؤكدة أهمية استمرار مركز الصحة الإنجابية في تقديم خدماته الصحية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

فيما أوضح رئيس الجمعية الدكتور عبد الباري دغيش أن افتتاح المركز يأتي في إطار رؤية الجمعية لإنشاء مراكز صديقة للمرأة والطفل وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن المركز سيقدم خدمات المعاينة بما فيها رعاية الحوامل ، تنظيم الأسرة ، المشورة ، التثقيف الصحي ، تغذية الحامل ، الرضاعة الطبيعية وخدمات صحية لحديثي الولادة.

ولفت إلى أن لدى الجمعية مختبر لكافة الفحوصات وكشافة تلفزيونية للحوامل والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من خلال كادر نسائي مؤهل.

من جانبها استعرضت مديرة المركز الدكتورة نبيلة الحيمي، أقسام المركز وما يحتويه من تجهيزات طبية لتقديم خدمات صحية نوعية للمرأة والطفل.

سبأ
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