Plus de 60 organisations et fédérations demandent la constitution d'un comité international pour l'investigation sur les crimes de l'agression [18/سبتمبر/2017]

SANA'A, 18 Sep. (SABA)-Plus de 60 organisation de la Société civile, de fédérations et des autorité de syndications ont demandé à l'ONU, le conseil de sécurité et le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, de constituer un comité international pour l'investigation sur les crimes de l'agression, conduite par l'Arabie Saoudite et l'Émirat contre les civiles au Yémen.



Les organisations, les syndications ont affirmé dans un communiquée, dont SABA a obtenu une copie, sur l'importance de la constitution de comité, en coïncidence avec la 36e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, qui a entamé ses travaux le 11 Septembre en cours.



AM



SABA