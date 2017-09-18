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  رياضة
ريال مدريد يصل لرقم قياسي تاريخي صمد 54 عاما بعد فوزه على سوسيداد 1/3
[18/سبتمبر/2017]
مدريد – سبأ :

عادل ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا صمد 54 عاما باسم فريق سانتوس البرازيلي، إذ تمكن من التسجيل في 73 مباراة متتالية.

ووصل بطل الدوري الإسباني، إلى الرقم الجديد، بعد الفوز الذي حققه بنتيجة 3/1 على ريال سوسيداد في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني الليلة الماضية.

وكان المشوار للوصول إلى الرقم الجديد بدأ منذ 30 أبريل عام 2016 حتى لحظة تسجيل موريال هدف ريال مدريد الأول في مرمى ريال سوسيداد.

وفي بداية الأمر حطم ريال مدريد الرقم المسجل بإسم برشلونة في الدوري الإسباني وهو التسجيل في 44 مباراة متتالية، ثم كسر رقم بايرن ميونخ على المستوى الأوروبي وهو الذي سجل في 64 مباراة متتالية.

وفي النهاية تمكن الريال من معادلة رقم فريق سانتوس البرازيلي الذي سجل في 73 مباراة متتالية، وكان أول فريق يتمكن من معادلته.

وكان فريق سانتوس قد حقق رقمه القياسي منذ 54 عاما عندما فاز بالدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس والكأس العالمية، وسجل عندها 245 هدفا.

وأصبح ريال مدريد على موعد مع تحطيم رقم سانتوس إذا تمكن من التسجيل في مباراته المقبلة يوم 21 سبتمبر ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

سبأ
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