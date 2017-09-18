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آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:41:17ص
دك تحصينات ومواقع العدوان السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع العدوان السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .
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دك تحصينات ومواقع العدوان السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية
[18/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع العدوان السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مواقع الهجلة , الضبعة , سلاطح, عباسة وقيادة الحماد , التبة البيضاء و ذورعين الغربية بنجران .

ونفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

في جيزان تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية غرب مثعن و قيادة شيّابة, كما ضربت المدفعية تجمعات لجنود آخرين في حديقة الربوعة وشمال موقع سبحطل .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة إثر قصف صاروخي للجيش واللجان على أحد معسكراتهم بالحزم في محافظة الجوف , فيما قتل المرتزقة القيادي الملازم ثاني سليمان محمد أحمد مخمل ،وعماد علي عبد الرحمن مرشد السفياني برصاص الجيش واللجان في جبهة صرواح بمحافظة مأرب .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في كرش وشرق كهبوب بمحافظة لحج , وضربت تجمعات آخرى شمال صحراء ميدي .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان صدوا محاولة تسلل للمرتزقة في تبة الصالحين بالشقب في محافظة تعز, فيما قصفت المدفعية تجمعا آخر خلف التبة الحمراء شمال مديرية موزع ، وتم إحراق ثلاثة أطقم وأغتنام رابع تابع للمرتزقة في منطقة الهاملي بالمديرية.

وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة بمنطقة الجحملية بتعز، فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما برصاص الجيش واللجان في عصيفرة والجحملية بالمحافظة.

سبأ
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