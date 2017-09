M. Al-Sammad rencontre M. Brouwer [18/سبتمبر/2017]

SANAA, 18 Sep. (SABA)- Le Président du Conseil politique suprême, Saleh Al-Sammad, a rencontré au Palais présidentiel à Sanaa le directeur général des opérations de l'aide humanitaire de la Commission européenne, Jean-Louis de Brouwer et la délégation accompagnant, qui est actuellement en visite au Yémen.



Lors de la rencontre, M. Al-Sammad, a exprimé sa satisfaction pour l'interaction de la Commission européenne avec la situation humanitaire au Yémen, en particulier au cours de la phase actuelle, dans laquelle Yémen souffrent de l'agression et le siège.

.

Pour sa part, M. de Brouwer a affirmé , que le Yémen ne soit pas oublié et ce qui se passe à travers le Yémen est actuellement la plus grande crise humanitaire dans le monde, ce qui nécessite un soutien considérable de la part des organisations humanitaires du monde.



AM



SABA