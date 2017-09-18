عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العاصفة ماريا تتطور إلى إعصار يتجه نحو الكاريبي واشنطن – سبأ:

أعلن المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير أن العاصفة ماريا اشتدت قوتها الأحد لتصبح اعصارًا من الفئة الأولى يتجه نحو البحر الكاريبي الذي تعرض قبل أقل من اسبوعين لإعصار ايرما.



وأوضح المركز أن عين الاعصار ماريا على بعد 225 كلم شمال شرق بربادوس ترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، ما يجعله اعصارًا من الفئة الأولى (المستوى الادنى على سلم تصاعدي من خمس فئات).



وأضاف أنه "بحسب توقعات المسار فإن عين الاعصار ماريا ستمر مساء اليوم الاثنين فوق جزر أنتيل ويندوارد ثم سيمر الثلاثاء فوق الطرف الشمالي الشرقي للبحر الكاريبي".



وكانت جزيرة جواديلوب الفرنسية وضعت امس الأحد في حالة "تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالأعاصير" تحسبًا لوصول ماريا، في حين وضعت جزيرتا سان مارتان وسان بارتيليمي اللتين اجتاحهما الاعصار ايرما بداية سبتمبر، في حالة تحذير من الدرجة الصفراء.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ