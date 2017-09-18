ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:13:35ص
شهداء وجرحى بنيران حرس الحدود وطيران العدوان خلال الساعات الماضية
استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي وأصيب آخرون بغارات لطيران العدوان استهدفت عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
العاصفة ماريا تتطور إلى إعصار يتجه نحو الكاريبي
كندا: المئات يحتشدون أمام البرلمان لسحب الجنسية الكندية من زعيمة ميانمار
3 الاف مستوطن متطرف يقتحمون الحرم الابراهيمي بالخليل
زلزال بقوة 1ر5 درجة غربي كندا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
العاصفة ماريا تتطور إلى إعصار يتجه نحو الكاريبي
[18/سبتمبر/2017]
واشنطن – سبأ:
أعلن المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير أن العاصفة ماريا اشتدت قوتها الأحد لتصبح اعصارًا من الفئة الأولى يتجه نحو البحر الكاريبي الذي تعرض قبل أقل من اسبوعين لإعصار ايرما.

وأوضح المركز أن عين الاعصار ماريا على بعد 225 كلم شمال شرق بربادوس ترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، ما يجعله اعصارًا من الفئة الأولى (المستوى الادنى على سلم تصاعدي من خمس فئات).

وأضاف أنه "بحسب توقعات المسار فإن عين الاعصار ماريا ستمر مساء اليوم الاثنين فوق جزر أنتيل ويندوارد ثم سيمر الثلاثاء فوق الطرف الشمالي الشرقي للبحر الكاريبي".

وكانت جزيرة جواديلوب الفرنسية وضعت امس الأحد في حالة "تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالأعاصير" تحسبًا لوصول ماريا، في حين وضعت جزيرتا سان مارتان وسان بارتيليمي اللتين اجتاحهما الاعصار ايرما بداية سبتمبر، في حالة تحذير من الدرجة الصفراء.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كندا: المئات يحتشدون أمام البرلمان لسحب الجنسية الكندية من زعيمة ميانمار
3 الاف مستوطن متطرف يقتحمون الحرم الابراهيمي بالخليل
زلزال بقوة 1ر5 درجة غربي كندا
ميركل: قدرة مجلس الأمن على حل النزاعات الدولية محدودة
مستوطنون صهاينة يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية فيه
حرائق الغابات تكبد الولايات المتحدة خسائر بأكثر من ملياري دولار
خامنئي يتوعد بالرد على أي "خطوة خاطئة" من الولايات المتحدة حيال الاتفاق النووي
حركة حماس الفلسطينية تحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة
السلطات الأمريكية تعزز إجراءات الأمن في نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الناخبون الباكستانيون يصوتون في انتخابات فرعية تعد اختبارا لدعم رئيس الوزراء المعزول
العدوان السعودي على اليمن
شهداء وجرحى بنيران حرس الحدود وطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 17 غارة على صعدة
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية بني حشيش
[17/سبتمبر/2017]
وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
[17/سبتمبر/2017]
أكثر من 60 منظمة واتحاد تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by