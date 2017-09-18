محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شهداء وجرحى بنيران حرس الحدود وطيران العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي وأصيب آخرون بغارات لطيران العدوان استهدفت عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن من أبناء مديرية منبه الحدودية بنيران حرس الحدود السعودي ، فيما أصيب مواطنان اثنان جراء ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت تبة سودة عدان بمديرية عيال سريح في محافظة عمران .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على جبال عليب ومنطقتي العواضي و الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، وثلاث غارات على معسكر كهلان ، كما شن غارة على الطريق العام في منطقة مران وثلاث غارات على منطقة يسنم بمديرية باقم .



في محافظة صنعاء استهدف الطيران المعادي شبكة الاتصالات في مديرية جحانة بثلاث غارات و منطقة صرف في مديرية بني حشيش بأربع غارات ، وشن غارتين على مديرية نهم .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية موزع بمحافظة تعز و ثلاث غارات جنوب وشمال معسكر خالد بالمديرية نفسها ، كما شن ثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديريتي حرض و ميدي و غارتين على منطقة العطن بمديرية بكيل المير ومثلها على منطقة المخلاف بمديرية قفل شمر في محافظة حجة .





وحسب المصدر استهدف الطيران السعودي الأمريكي بغارة واحدة موقع مجازة في عسير .

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ