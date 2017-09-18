عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا: المئات يحتشدون أمام البرلمان لسحب الجنسية الكندية من زعيمة ميانمار اوتاوا – سبأ :



احتشد المئات من الكنديين أمام البرلمان الكندي اليوم بالعاصمة اوتاوا، مطالبين الحكومة بسحب الجنسية الكندية الفخرية التي كانت قد منحتها لزعيمة ميانمار أونج سان سوكي في عام 2007، بعد حرق منازل مسلمي الروهينجا.



وإضطر أكثر من 400 ألف من أفراد الأقلية المضطهدة للفرار إلى بنجلاديش المجاورة كلاجئين وفقا للأرقام الأخيرة للأمم المتحدة وذلك بعد قيام جيش ميانمار بحرق منازلهم.



وأبرز الإعلام الكندي اليوم مطالبة المتظاهرين الذين كان من بينهم برلمانيون وحقوقيون الحكومة الكندية بالتدخل لإنهاء الفظائع التي إرتكبت ضد مسلمي الروهينجا، داعيين رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الى الإنضمام للمطالبين بخلق ملاذ آمن لمسلمي الروهينجا داخل ميانمار كوسيلة للعمل على إلتزامهم بمسؤولية حماية السكان الضعفاء من الإضطهاد والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ