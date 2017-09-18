عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 3 الاف مستوطن متطرف يقتحمون الحرم الابراهيمي بالخليل رام الله – سبأ:



قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية ان قرابة ثلاثة الآف مستوطن يهودي متطرف اقتحموا الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية صباح اليوم الاثنين، وذلك تحت حراسة امنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي المدججين بالسلاح.



ووفقا للموقع الالكتروني للصحيفة، فقد قام المستوطنون المتطرفون بأداء طقوس تلمودية استفزازية داخل الحرم الابراهيمي الشريف بعد منع المصلين من الدخول اليه او حتى الاقتراب منه بحجة الاعياد اليهودية.



ونظم المستوطنون المتطرفون احتفالات صاخبة في محيط الحرم الابراهيمي في الخليل مساء امس الاحد وعلقوا العلم الاسرائيلي على حائط المسجد الابراهيمي الشريف.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ