رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باريس سان جيرمان يتغلب على ليون في قمة الدوري الفرنسي باريس – سبأ :



تغلب باريس سان جيرمان على ليون 2/صفر في مباراة القمة التي جمعت بينهما ملعب بارك دي برانس الليلة الماضية محققا فوزه السادس تواليا منذ انطلاق الموسم الحالي.



وحصد فريق العاصمة الفرنسية العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن منافسه المباشر موناكو بطل العام الماضي، لكنه احتاج الى هدفين بالنيران الصديقة لكي يتخطى منافسه العنيد الذي صمد أمامه حتى ربع الساعة الأخير من المباراة.



وسجل مارسيلو خطأ في مرمى فريقه عندما اصطدمت الكرة التي سددها الأوروغوياني إدينسون كافاني بكعب قدمه في الدقيقة 75، قبل ان يحذو حذوه زميله جيريمي موريل بكرة مرتدة من حارسه أنطوني لوبيس 86.



ومنذ البداية، اصطدم سان جيرمان بجدار دفاعي صلب ومنظم فوجد صعوبة في الوصول لمرمى ليون بسهولة حيث تمكن الأخير من قطع طرق الامداد باتجاه الثلاثي الناري المؤلف من كافاني والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

سبأ [18/سبتمبر/2017]سبأ