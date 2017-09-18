ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 18 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:13:35ص
شهداء وجرحى بنيران حرس الحدود وطيران العدوان خلال الساعات الماضية
استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي وأصيب آخرون بغارات لطيران العدوان استهدفت عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
العاصفة ماريا تتطور إلى إعصار يتجه نحو الكاريبي
كندا: المئات يحتشدون أمام البرلمان لسحب الجنسية الكندية من زعيمة ميانمار
3 الاف مستوطن متطرف يقتحمون الحرم الابراهيمي بالخليل
زلزال بقوة 1ر5 درجة غربي كندا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
باريس سان جيرمان يتغلب على ليون في قمة الدوري الفرنسي
[18/سبتمبر/2017]
باريس – سبأ :

تغلب باريس سان جيرمان على ليون 2/صفر في مباراة القمة التي جمعت بينهما ملعب بارك دي برانس الليلة الماضية محققا فوزه السادس تواليا منذ انطلاق الموسم الحالي.

وحصد فريق العاصمة الفرنسية العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن منافسه المباشر موناكو بطل العام الماضي، لكنه احتاج الى هدفين بالنيران الصديقة لكي يتخطى منافسه العنيد الذي صمد أمامه حتى ربع الساعة الأخير من المباراة.

وسجل مارسيلو خطأ في مرمى فريقه عندما اصطدمت الكرة التي سددها الأوروغوياني إدينسون كافاني بكعب قدمه في الدقيقة 75، قبل ان يحذو حذوه زميله جيريمي موريل بكرة مرتدة من حارسه أنطوني لوبيس 86.

ومنذ البداية، اصطدم سان جيرمان بجدار دفاعي صلب ومنظم فوجد صعوبة في الوصول لمرمى ليون بسهولة حيث تمكن الأخير من قطع طرق الامداد باتجاه الثلاثي الناري المؤلف من كافاني والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
فوز البريطاني هاميلتون بسباق جائزة سنغافورة الكبرى بعد خروج فيتل من السباق
تمديد عقد المدافع كارباخال مع ريال مدريد الأسباني حتى 2022م
دياز تفوز ببطولة اليابان وتحقق أول ألقابها في تنس المحترفات
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فيتل يخرج من سباق سنغافورة للسيارات وهاميلتون يتصدر
تفوق الهولندي فرستابن على منافسيه في تجارب جائزة سنغافورة الكبرى للسيارات
تعادل فالنسيا وليفانتي 1-1 في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم
تأهل لاعبة قازاخستان زارينا دياز إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للسيدات
تغلب فرنسا على ضيفتها صربيا 2-1 في مسابقة كأس ديفيس للتنس
الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية
العدوان السعودي على اليمن
شهداء وجرحى بنيران حرس الحدود وطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 17 غارة على صعدة
[18/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية بني حشيش
[17/سبتمبر/2017]
وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
[17/سبتمبر/2017]
أكثر من 60 منظمة واتحاد تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by