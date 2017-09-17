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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:53:44م
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  محلي
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي بجيزان ونجران وعسير
[17/سبتمبر/2017]
جيزان - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي بجيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت قيادة شيابة بجيزان بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية وهروب جماعي للجنود السعوديين.

وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين غرب مثعن بجيزان.

وفي عسير أكد المصدر أن قصف مدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين في حديقة الربوعة وشمال موقع سبحطل.

وأوضح المصدر القوة المدفعية دكت موقعي الضبعة وعباسة واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قيادة الحماد وكذا تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم بموقع الهجلة بنجران.

سبـأ
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