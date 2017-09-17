[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
نعت وزارة الإعلام وجميع مؤسساتها والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وإذاعة صنعاء البرنامج العام إسماعيل حسين عبدالله الكبسي الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 78 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في مجال الإعلام.
وأشارت وزارة الأعلام والمؤسسات التابعة لها في بيان النعي إلى أن الفقيد من الرعيل الأول الذي أسهم في تطوير وإرساء مدامك الإعلام اليمني، وله الكثير من البرامج الثقافية والسياسية والدينية منها المسابقة الرمضانية وبرنامجه نور على نور والذي يفسر فيه آيات القرآن.
وتولى الفقيد إسماعيل الكبسي العديد من المناصب في إذاعة صنعاء والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أخرها نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وسيتم تشييع جثمان الفقيد إلى مقبرة الرحمة عقب الصلاة عليه الساعة التاسعة صباح غد في جامع التوحيد بأمانة العاصمة.. تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ