[17/سبتمبر/2017]
تعز - سبٲ :
إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الٲمريكي بمنطقة الجحملية بمحافظة تعز.
وٲوضح مصدر عسكري لوكالة الٲنباء اليمنية (سبٲ) ٲن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منطقة الجحملية، محققا إصابات مباشرة.
وٲكد المصدر مصرع اثنين من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في الٲول في عصيفرة والثاني في الجحملية.
وٲشار المصدر إلى ٲن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل للمرتزقة في تبة الصالحين بالشقب ومصرع ٲحد المرتزقة وجرح آخرين
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