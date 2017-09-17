ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:02:41م
الرئيس الصماد يلتقي مدير العمليات في المفوضية الأوروبية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، مدير عام العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جان لويس دي بروير والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا حاليا.
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجحملية في تعز
أكثر من 60 منظمة واتحاد تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان
لجنة الاحتفالات تدعو إلى المشاركة في العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إرشيفية
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجحملية في تعز
[17/سبتمبر/2017]
تعز - سبٲ :

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الٲمريكي بمنطقة الجحملية بمحافظة تعز.

وٲوضح مصدر عسكري لوكالة الٲنباء اليمنية (سبٲ) ٲن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منطقة الجحملية، محققا إصابات مباشرة.

وٲكد المصدر  مصرع اثنين من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في الٲول في عصيفرة والثاني في الجحملية.

وٲشار المصدر إلى ٲن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل للمرتزقة في تبة الصالحين بالشقب ومصرع ٲحد المرتزقة وجرح آخرين

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
أكثر من 60 منظمة واتحاد تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان
لجنة الاحتفالات تدعو إلى المشاركة في العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر
إجتماع لهيئة حماية البيئة مع خبراء الأمم المتحدة للتنمية
طيران العدوان يشن 18 غارة على حجة
منح أكثر من أربعة آلاف شهادة في حملة تسجيل المواليد في ثلاث محافظات
إجتماع بحجة يناقش التحضيرات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة
مؤسسة بنيان توزع أربعة آلاف سلة بمديرية الزهرة بالحديدة
وكيل أول محافظة حجة يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في كرش بلحج
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
[17/سبتمبر/2017]
أكثر من 60 منظمة واتحاد تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان
[17/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 18 غارة على حجة
[17/سبتمبر/2017]
قبائل أرحب تؤكد أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية
[17/سبتمبر/2017]
لقاء قبلي وقافلة دعم من قبائل قيفه بالبيضاء للجيش واللجان الشعبية
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by