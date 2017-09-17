محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من 60 منظمة واتحاد تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان صنعاء - سبأ :

طالبت أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني واتحاد وهيئة نقابية، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بحق المدنيين في اليمن.



وشددت المنظمات والاتحادات والهيئات النقابية في بيانات تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، على أهمية تشكيل لجنة التحقيق الدولية وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي بدأت أعمالها في 11 سبتمبر الجاري.



واستعرضت البيانات الوضع الإنساني الكارثي الذي وصل إليه اليمن جراء القصف المتواصل للمدن والأحياء السكنية والبنى التحتية من قبل طيران التحالف، إضافةً إلى الحصار الخانق الذي خلف ويلات على الشعب اليمني.



وأشادت بالتفاعل غير مسبوق من قبل العديد من المنظمات الدولية والتي طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين من قبل طيران التحالف.



ودعت منظمات المجتمع والاتحادات والنقابات للاحتشاد غدا الاثنين أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء، لتوقيع رسالة مشتركة تتبنى مطالبة جماعية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وتسليم الرسالة لمسئولي الأمم المتحدة بصنعاء، لطرحها على طاولة أعضاء المجلس الأعلى لحقوق الإنسان المجتمعين في جنيف.



وفيما يلي أسماء المنظمات والاتحادات والنقابات:



1. الإتحاد العام للجمعيات الحرفية



2. المنظمة اليمنية لرقابة الجودة



3. الائتلاف اليمني للتعليم للجميع



4. التحالف اليمني للرقابة والشفافية



5. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق المتضررين من العدوان



6. الملتقى الوطني للتوعية



7. التحالف اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية



8. المنتدى الوطني للثقافة



9. المنظمة الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية



10. منظمة التوعية القانونية



11. مركز العبور للتنمية



12. الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية



13. الاتحاد الوطني للمهمشين



14. مؤسسة عرش بلقيس للتنمية السياحية



15. الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين



16. النقابة العامة للمهن التعليمية



17. منظمة محامون بلا حدود



18. النقابة العامة لعمال وموظفي السلطة المحلية



19. منظمة الأمن والسلم الإنساني



20. نقابة العاملين في شركات الحراسة الأمنية الخاصة



21. الجمعية اليمنية للأمم المتحدة



22. اتحاد شباب اليمن



23. التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات



24. التكتل المدني للتنمية والحريات



25. منظمة أصوات حرة للإعلام



26. منظمة مناصرون للحقوق والحريات



27. مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل



28. المركز الوطني للاعلام الاقتصادي



29. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الانسان



30. نقابة المهندسين اليمنيين



31. المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية



32. المركز القانوني للحقوق والتنمية



33. وزارة حقوق الإنسان



34. نادي الإعلاميين اليمنيين



35. الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني



36. الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وفروعه والجمعيات الأعضاء



37. الاتحاد التعاوني لزراعي



38. الاتحاد العام لأطفال اليمن



39. مؤسسة روح الشباب للتنمية البشرية والمجتمعية



40. مؤسسة روز



41. مؤسسة ذات



42. مؤسسة طريقة يمانيات



43. مؤسسة جواد الرحمن لرعاية اليتيمات



44. مؤسسة الزهراء



45. جمعية سبحان الخيرية



46. مؤسسة طريق البناء



47. مؤسسة اسهام



48. جمعية البراءة الخيرية



49. مؤسسة مزن



50. ملتقى خطوات جادة مؤسسة انماء التنموية



51. مؤسسة بيتنا للراث



52. مبادرة نساء اليمن ضد العدوان



53. مؤسسة يمن مزدهر



54. مؤسسة كفالة التنموية



55. مؤسسة الشفافية للحقوق



56. مؤسسة السجين



57. جمعية الرعاية الصحية



58. منظمة بي هيومن



59. مؤسسة شباب للتنمية المجتمعية



60. المنتدى اليمني للديمقراطية وحقوق الانسان.

سبـأ [17/سبتمبر/2017]سبـأ