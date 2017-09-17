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لجنة الاحتفالات تدعو إلى المشاركة في العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر
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لجنة الاحتفالات تدعو إلى المشاركة في العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

دعت اللجنة العليا للإعداد والتحضير للإحتفال بالعيد الثالث لثورة الـ ٢١ من سبتمبر والعيد الـ ٥٥ لثورة 26 سبتمبر، جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة في الفعالية المركزية للذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر الخميس القادم بالعاصمة صنعاء.

وأكدت اللجنة على أهمية المشاركة الواسعة في الحفل الجماهيري المركزي الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر لما يمثله الاحتفاء بهذه المناسبة من أبعاد وطنية تعبر عن تلاحم أبناء الشعب اليمني وصمودهم في وجه العدوان.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة في ظل الاوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار وما يتعرض له الوطن من استهداف تعبير عن صمود الشعب اليمني وقدرته على إفشال مؤامرات العدوان التي تستهدف وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

وأهابت بجماهير الشعب اليمني إلى التفاعل في إحياء هذه المناسبات الوطنية لتأكيد الإنتصار لهما وأهدافهما الوطنية ورسم لوحة من الصمود والتحدي في وجه العدوان.

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