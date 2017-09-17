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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:02:41م
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إجتماع لهيئة حماية البيئة مع خبراء الأمم المتحدة للتنمية
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عقد بالهيئة العامة لحماية البيئة اليوم اجتماع مع خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد عبدالله الثور، بحضور وكيل الهيئة المساعد عابد طاووس وعدد من مدراء الوحدات والإدارات والمشاريع.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية الشراكة في إطار خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2030 والتحديات والمخاطر التي تواجه اليمن جراء إعصار الحرب غير العادلة والحصار الجائر الذي القى بضلاله على الإنسان والماء والأرض والهواء والكوارث الناجمة عن استخدام الأسلحة المحرمة التي بدأت ظواهرها تتضح كل يوم من خلال تشوهات المواليد والتغيرات في الصفات الوراثية والجينية.

وأشار الدكتور خالد الثور إلى أهمية الأعمال الإغاثية في مجالات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والصحة العامة والبيئة والشراكة مع القطاع الخاص في تبني مشاريع عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على سلامتهم وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، وتفعيل دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

فيما أكد مدير البرامج في المنظمة فؤاد علي، استمرار الشراكة مع الهيئة العامة لحماية البيئة.

وأشار إلى أن الأنشطة الإغاثية هي السائدة ولكن ذلك لا يعني عدم إمكانية إضافة أنشطة في إطار تنموي وبيئي.. مرحبا بإشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والمشاريع الأخرى، وأكد على أهمية الشراكة مع المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

سبـأ
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