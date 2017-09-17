منح أكثر من أربعة آلاف شهادة في حملة تسجيل المواليد في ثلاث محافظات



وأكد اللواء الزلب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شهادات الميلاد التي تم منحها في محافظات حجة والحديدة وتعز توزعت على ألفين و656 شهادة للذكور وألفين و162 للإناث.



وأشاد بجهود السلطات والمجالس المحلية والوجهاء والمواطنين في إنجاح أهداف الحملة الهادفة تسجيل المواليد في كافة المحافظات والإسهام في إيجاد قاعدة بيانات لتعطي مؤشرات صحيحة لصانع القرار لرسم الخطط المستقبلية وفق رؤية واضحة في المجالات التعليمية والتنموية والاقتصادية وغيرها من المجالات.



ودعا وسائل الإعلام إلى التفاعل مع حملة منح شهادة الميلاد بإعتبار أن الشهادة أول وثيقة تمنح لكل طفل وحق من حقوقه المكتسبة التي كفلها القانون.

[17/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب إن عدد شهادات الميلاد التي تم منحها في حملة منح شهادات الميلاد بلغت أربعة آلاف و818 شهادة في ثلاث محافظات.سبـأ