[17/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :
ناقش إجتماع بمحافظة حجة برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي التحضيرات للمشاركة في الإحتفالات بأعياد الثورة اليمنية.
وتناول الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من الوجهاء والشخصيات الإجتماعية، الخطط المعدة للإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر في مختلف مديريات المحافظة.
وفي الإجتماع شدد وكيل أول المحافظة على ضرورة مواكبة المناسبات الوطنية وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر به البلاد.
وأشار إلى حرص قيادة المحافظة على الإحتفاء بهذه المناسبات وما تمثله من أهمية في نقل رسالة لتحالف العدوان بتلاحم الشعب اليمني وإصطفافه لمواجهة قوى العدوان.
فيما إستعرض وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين ومدراء المكاتب التنفيذية، الإجراءات التي تمت بهذا الخصوص للمشاركة الفاعلة في هذه المناسبتين الوطنيتين .
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