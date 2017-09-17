[17/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
إستكملت مؤسسة بنيان التنموية اليوم توزيع أربعة آلاف سلة غذائية بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة ضمن مشروعها الإغاثي "أغنياء من التعفف ".
وذكر مدير مشروع أغنياء من التعفف إبراهيم الوريث أن المؤسسة تعكف حاليا على مراجعة أسماء وبيانات المستحقين في عدد من مديريات المحافظة .
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم توزيع ثمانية آلاف و500 سلة غذائية بمديريات الحجيلة والسخنة والمراوعة والمنصورية وبرع .
وأوضح أن المؤسسة وزعت إستمارات جمع مقترحات المبادرات والمشاريع التنموية الخاصة بأبناء مديريات المحافظة لدراستها والبدء بتنفيذ ما يتلاءم منها مع معايير المؤسسة وفقاً لرؤيتها التي تعتمد بشكل أساسي على تفاعل أبناء المديريات وبما يخدم مجتمعاتهم.
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