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وكيل أول محافظة حجة يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية
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وكيل أول محافظة حجة يلتقي رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية
[17/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :

ناقش وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي خلال لقائه اليوم رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية العالمية ديفيد نوجورا والوفد المرافق له، أنشطة المنظمة ومشاريعها وتدخلاتها في عدد من مديريات المحافظة وتوجهاتها المستقبلية .

وفي اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة محمد عبدالله القيسي وناصر الطميره، ثمن الوكيل الصوفي إهتمام منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية بمعاناة اليمنيين جراء العدوان السعودي الأمريكي، ما تقوم به من أنشطة ومشاريع .

وأشار إلى أن ما خلفه العدوان من أضرار وتدمير في مختلف البنى التحتية بالمحافظة، أدى إلى زيادة معاناة المواطنين .. لافتا أن هناك عمليات نزوح شهدتها مديريات المحافظة بعد إستهداف طيران العدوان لها بمختلف الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا .

ولفت الوكيل الصوفي إلى ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم حرب ضد الإنسانية في اليمن وما يفرضه من حصار جائر وإنقطاع المرتبات وشحة الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يتطلب تقديم المساعدات الإنسانية وخاصة في جانب الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية .

وأعرب هلال الصوفي عن أمله في أن تسهم منظمة أطباء بلا حدود في توفير الإحتياجات الملحة وتمديد مشروعها في حجة إلى نهاية العام 2018 .

فيما إستعرض رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي ومدير مكتب الصحة العامة الدكتور أيمن مذكور ومدير مكتب التخطيط عبدالرحمن الملحاني أهم الإحتياجات والمتطلبات الضرورية للقطاع الصحي لتمكينه من الإستمرار في تقديم خدماته.

وأشاروا إلى أن المتطلبات الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن تتمثل في إحتياج هيئة المستشفى الجمهوري بمدينة حجة لأجهزة الأشعة المقطعية ورفد الهيئة بعدد من سيارات الإسعاف وثلاجة للموتى إضافة إلى مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الطبية في الأنشطة الطارئة وبوجه خاص المتعلقة بسوء التغذية.

وأوضحوا أن مشروع حجة الطبي الذي قامت به منظمة أطباء بلا حدود يعد من المشاريع الحيوية والهامة ومثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة .. معربين عن أملهم في إستدامة مشاريع المنظمة بالمحافظة ..مثمنين مستوى التنسيق والتعاون بين المنظمة وقيادة المحافظة والمنظمات الأخرى .

من جهته أوضح رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية أن زيارته لليمن تهدف للإطلاع وتقييم الأوضاع الإنسانية خاصة بمنطقة تهامة ونقل الصورة الحقيقية جراء ما يعانيه اليمنيين بسبب الأوضاع الراهنة.



وقال " إنا متأثر جدا بأوضاع اليمنيين ومهتم بنقل معاناتهم، وفي اليمن توجد أكبر بعثة للمنظمة بهدف مواكبة الإحتياجات المتفاقمة ونحن حريصون على تقديم مزيد من الدعم من جانبنا أو عبر المنظمات الدولية الأخرى، كما أننا حريصون على إستدعاء منظمات دولية أخرى للعمل إلى جانبنا ".

وأشاد نوجورا بمستوى التعاون القائم مع قيادة المحافظة وحرصها على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل المنظمة وضمان سلامة طواقهما الطبية في مختلف مواقع عملها.

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