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لقاء موسع بالطويلة يؤكد أهمية الاستمرار في رفد الجبهات
[17/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
أكد لقاء موسع لمشائخ ووجهاء واعيان مناطق بني الخياط بمديرية الطويلة بالمحويت اليوم، أهمية المشاركة الفاعلة باحتفالات أعياد الثورة والاستمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد.
وفي اللقاء أشاد وكيل المحافظة احمد يحيى الأخفش بمواقف أبناء مديرية الطويلة .. مؤكدا أهمية تفاعل الجميع مع هذه المناسبات الوطنية الهامة.
وأشار إلى أن الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر يكتسب أهمية خاصة لما يحمله من رسائل لتحالف العدوان أن جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا صمود واستبسال في مواجهته.
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