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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:01:59م
الرئيس الصماد يلتقي مدير العمليات في المفوضية الأوروبية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، مدير عام العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جان لويس دي بروير والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا حاليا.
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
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لقاء موسع بالطويلة يؤكد أهمية الاستمرار في رفد الجبهات
[17/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
أكد لقاء موسع لمشائخ ووجهاء واعيان مناطق بني الخياط بمديرية الطويلة بالمحويت اليوم، أهمية المشاركة الفاعلة باحتفالات أعياد الثورة والاستمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد.

وفي اللقاء أشاد وكيل المحافظة احمد يحيى الأخفش بمواقف أبناء مديرية الطويلة .. مؤكدا أهمية تفاعل الجميع مع هذه المناسبات الوطنية الهامة.

وأشار إلى أن الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر يكتسب أهمية خاصة لما يحمله من رسائل لتحالف العدوان أن جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا صمود واستبسال في مواجهته.
سبأ
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