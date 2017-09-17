توزيع آلاف الملصقات للتوعية بعمل مركز الشكاوى والبلاغات 189 [17/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

وزعت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية آلاف الملصقات التوعوية للتعريف بمركز الشكاوى والبلاغات 189.



حيث وزعت فرق ميدانية تابعة للإدارة العامة الملصقات التوعوية على المناطق الأمنية وأقسام الشرطة بأمانة العاصمة والأماكن العامة بهدف إيصال مضمون عمل مركز الشكاوى بما يساعد في خلق موقف إيجابي ومتفاعل لمكافحة التجاوزات والأخطاء التي تحدث من قبل أجهزة الشرطة في حق المواطن والحد منها.



وأكد مدير عام العلاقات والتوجيه العميد محمد الانسي حرص الادارة على إيضاح دور مركز الشكاوى والبلاغات في تصحيح المسار الأمني وكذا تعزيز العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن وإضفاء نوع من الرقابة الشعبية على عمل أجهزة وزارة الداخلية.



وأشار إلى أن الادارة العامة للعلاقات والتوجيه ستواصل الدور التوعوي حول مركز الشكاوى في كافة أجهزة وزارة الداخلية وإدارات الشرطة بالمحافظات ومراكز الشرطة ومنها إلى المواطنين لإيجاد موقف إيجابي وتفاعلي مع المركز، بما يجعل منه نقطة تحول في عمل أجهزة وزارة الداخلية باتجاه خدمة المواطن وأمنه واستقراره.

سبأ