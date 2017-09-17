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تدشين برنامج توعوي مسرحي بالحديدة
[17/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
دشن فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة اليوم بمديرية باجل برنامج توعوي مسرحي ضمن مشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي.
يشتمل البرنامج الذي يستهدف في أسبوع مديريات باجل، الزيدية، المنصورية والمراوعة بدعم صندوق الامم المتحدة للسكان على عمل مسرحي توعوي بعنوان '' إنقاذ حياة '' يوضح فيه مخاطر الختان عند الإناث.
وأوضحت مشرفة المسرح التشاركي والمسئولة الإعلامية للمشروع إيمان المطري أن المشروع ياتي ضمن المسرح التشاركي الذي يدخل في أنشطة الدعم النفسي للمجتمع وتوعيته بمخاطر ختان الإناث .
سبأ