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مؤسسة الجرحى تكرم عدد من الجرحى بالمحويت
[17/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
كرمت السلطة المحلية بمحافظة المحويت ومؤسسة رعاية الجرحي اليوم عدد من الجرحى من أبناء المحافظة تزامنا مع الإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الـ 21 من سبتمبر.
وفي التكريم الذي حضره وكلاء المحافظة عبد السلام الذماري ويحيى إبراهيم والعزي الشجاف ومدير فرع المؤسسة بالمحافظة هاشم عباس .. أشاد وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي بالتضحيات التي سطرها الشهداء والجرحى .. مؤكدا ضرورة الإهتمام بالجرحى وتقديم الرعاية الصحية والإجتماعية لهم.
سبأ